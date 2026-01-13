Belén, la película de Dolores Fonzi, nominada a los Goya 2026

La película competirá por el Goya a Mejor Película Iberoamericana y suma otro logro internacional tras la lista corta de los Oscar.
La ópera prima de la actriz y directora competirá por Mejor Película Iberoamericana junto a 14 producciones de la región.
La lista completa de las películas nominadas a la categoría Mejor Película Iberoamericana en Los Goya 2026.
El film argentino logró entrar entre las películas seleccionadas por la Academia de Cine de España y suma otro logro internacional tras la lista corta de los Oscar.
La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, recibió una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026, uno de los galardones más importantes del cine en España. La categoría reúne este año a 15 largometrajes de toda la región, destacando la diversidad de historias y la calidad de las producciones iberoamericanas.
Entre los títulos que competirán junto a Belén se encuentran producciones de Paraguay, Portugal, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, México, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Colombia. Esta selección muestra la amplitud de voces del cine contemporáneo de la región y coloca al film argentino en un lugar destacado dentro del circuito internacional.
Al conocerse la nominación, Dolores Fonzi celebró en sus redes sociales con entusiasmo: “¡Sí sí sí allá vamos!! @academiadecine GOYAAAA BELÉN!!”. La reacción refleja no solo su alegría personal, sino también la relevancia de que una producción nacional llegue a estos escenarios.
En paralelo, Belén fue incluida recientemente en la lista corta de la Academia de Hollywood para los Oscar 2026, con posibilidad de competir en la categoría de Mejor Película Internacional. La confirmación oficial llegará el 22 de enero, y el film continúa sumando reconocimiento tanto en España como en Estados Unidos.
El equipo de producción y el elenco celebran la noticia, compartiendo capturas y mensajes en redes sociales. La emoción refleja el valor del trabajo realizado y la visibilidad que el film logra en festivales y premiaciones, consolidando a Belén como un referente del cine argentino contemporáneo.
