Belén, la película de Dolores Fonzi, nominada a los Goya 2026

d3360e8427438203273408f309133de5 La ópera prima de la actriz y directora competirá por Mejor Película Iberoamericana junto a 14 producciones de la región.

Entre los títulos que competirán junto a Belén se encuentran producciones de Paraguay, Portugal, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, México, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Colombia. Esta selección muestra la amplitud de voces del cine contemporáneo de la región y coloca al film argentino en un lugar destacado dentro del circuito internacional.

Al conocerse la nominación, Dolores Fonzi celebró en sus redes sociales con entusiasmo: “¡Sí sí sí allá vamos!! @academiadecine GOYAAAA BELÉN!!”. La reacción refleja no solo su alegría personal, sino también la relevancia de que una producción nacional llegue a estos escenarios.

5c5cac60-bef1-4835-89ba-b07ed381b465

90394df2-72d1-4f28-b926-8399091b7d84

En paralelo, Belén fue incluida recientemente en la lista corta de la Academia de Hollywood para los Oscar 2026, con posibilidad de competir en la categoría de Mejor Película Internacional. La confirmación oficial llegará el 22 de enero, y el film continúa sumando reconocimiento tanto en España como en Estados Unidos.

cff7f396-1047-4dd2-987d-7acf481baee9

El equipo de producción y el elenco celebran la noticia, compartiendo capturas y mensajes en redes sociales. La emoción refleja el valor del trabajo realizado y la visibilidad que el film logra en festivales y premiaciones, consolidando a Belén como un referente del cine argentino contemporáneo.