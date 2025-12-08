¡Escándalo! En el Museo del Louvre se arruinaron cientos de documentos egipcios por una pérdida de agua

En este caso una pérdida de agua afectó a cientos de documentos científicos egipcios: " Entre 300 y 400", dijo el administrador general del museo, Francis Steinbock.

Los documentos dañados tratan de revistas de egiptología y documentación científica utilizados por investigadores. Esas obras pertenecen al fin del siglo XIX y comienzos del XX.

A través de toda la polémica por este acontecimiento, Steinbock aclaró que "no hay pérdidas irremediables ni definitivas en esas colecciones" además de que "no son piezas únicas en el mundo". Los documentos van a ser secados, restaurados y volverán a ser exhibidos.

Esta fuga que ocasionó un nuevo escándalo en París y el mundo, fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica de la calefacción y ventilación de la biblioteca. Esta fuga se acumuló en el techo de una de las salas.

Louvre Un ícono de París: el Museo del Louvre se inauguró en 1793.

El Museo del Louvre se inauguró y abrió al público el 8 de noviembre de 1793. Originalmente un palacio real, se convirtió en un museo de acceso público durante la Revolución Francesa.

La colección inicial del museo constaba de 537 pinturas, y su apertura marcó un hito en la historia de los museos al permitir que el público en general accediera a obras de arte que antes pertenecían a la realeza y las clases pudientes.

Cabe mencionar que la famosa pirámide de cristal, que ahora sirve como entrada principal, fue inaugurada mucho más tarde, el 29 de marzo de 1989.