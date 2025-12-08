¡Escándalo! En el Museo del Louvre se arruinaron cientos de documentos egipcios por una pérdida de agua

Entre las pérdidas hay papeles científicos y revistas especializadas del siglo XIX y XX.
Este año, el Museo del Louvre ya había sufrido un hecho escandaloso que fue el robo de joyas de octubre, pero ahora se sumó otro que responsabiliza totalmente a los encargados de la administración de la atracción francesa.
En este caso una pérdida de agua afectó a cientos de documentos científicos egipcios: " Entre 300 y 400", dijo el administrador general del museo, Francis Steinbock.
Los documentos dañados tratan de revistas de egiptología y documentación científica utilizados por investigadores. Esas obras pertenecen al fin del siglo XIX y comienzos del XX.
A través de toda la polémica por este acontecimiento, Steinbock aclaró que "no hay pérdidas irremediables ni definitivas en esas colecciones" además de que "no son piezas únicas en el mundo". Los documentos van a ser secados, restaurados y volverán a ser exhibidos.
Esta fuga que ocasionó un nuevo escándalo en París y el mundo, fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica de la calefacción y ventilación de la biblioteca. Esta fuga se acumuló en el techo de una de las salas.
El Museo del Louvre se inauguró y abrió al público el 8 de noviembre de 1793. Originalmente un palacio real, se convirtió en un museo de acceso público durante la Revolución Francesa.
La colección inicial del museo constaba de 537 pinturas, y su apertura marcó un hito en la historia de los museos al permitir que el público en general accediera a obras de arte que antes pertenecían a la realeza y las clases pudientes.
Cabe mencionar que la famosa pirámide de cristal, que ahora sirve como entrada principal, fue inaugurada mucho más tarde, el 29 de marzo de 1989.
