Chile: al menos 16 personas murieron en el incendio de un geriátrico

Diez de los adultos mayores que se encontraban en la residencia sobrevivieron al incendio y fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia. La información fue confirmada por la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, a través de una declaración difundida en las redes sociales municipales.

El municipio expresó su “dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro”. Romero también señaló: “Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias”.

Las causas que provocaron el incendio todavía son investigadas por las autoridades. Los equipos que trabajan en el lugar buscan determinar cómo comenzaron las llamas y las circunstancias que llevaron a la destrucción de la residencia.

El incendio del geriátrico ocurrió pocos días después de otro siniestro que dejó 27 víctimas fatales en una escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu. Las causas de ambos episodios permanecen bajo investigación.