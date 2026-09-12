Chile: al menos 16 personas murieron en el incendio de un geriátrico

El hogar de adultos mayores El Edén, en Pitrufquén, quedó completamente destruido. Diez personas fueron evacuadas y trasladadas a un hospital.
Al menos 16 personas murieron y otras 10 fueron evacuadas tras el incendio de un hogar de adultos mayores en Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile. El siniestro ocurrió en la residencia “El Edén”, donde al momento del hecho había 24 ancianos y una cuidadora.
El incendio comenzó el viernes por la noche y los bomberos trabajaron hasta las primeras horas del sábado para controlar las llamas. Siete dotaciones participaron del operativo junto con equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de distintos centros de salud de Villa Comuy.
La residencia funcionaba en una vivienda de una sola planta que quedó completamente destruida por el fuego. Decenas de bomberos, policías y personal de asistencia trabajaron en el lugar, mientras que durante la mañana continuaron las tareas de limpieza de escombros y remoción de los techos de calamina metálica que se habían desplomado.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y vecinos de la zona mostraron las enormes llamaradas y una columna de humo que se elevaba por encima del inmueble durante la noche. La Policía acordonó el lugar mientras avanzaban las tareas de los equipos de emergencia.
Diez de los adultos mayores que se encontraban en la residencia sobrevivieron al incendio y fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia. La información fue confirmada por la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, a través de una declaración difundida en las redes sociales municipales.
El municipio expresó su “dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro”. Romero también señaló: “Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias”.
Las causas que provocaron el incendio todavía son investigadas por las autoridades. Los equipos que trabajan en el lugar buscan determinar cómo comenzaron las llamas y las circunstancias que llevaron a la destrucción de la residencia.
El incendio del geriátrico ocurrió pocos días después de otro siniestro que dejó 27 víctimas fatales en una escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu. Las causas de ambos episodios permanecen bajo investigación.
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