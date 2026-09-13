Tensión por Malvinas: el Gobierno destinará más de $300.000 millones a la Base Naval en Ushuaia

La inversión será financiada con recursos del Estado e incluida en el Presupuesto que el Ejecutivo girará al Congreso nacional. De acuerdo con los plazos de la Casa Rosada, la obra estará concluida en 2029.
En medio de los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el Gobierno destinará más de 300.000 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada que se emplazará en Ushuaia. El monto total se detallará en el Presupuesto 2027 que girará el Ejecutivo al Congreso, en busca de su aprobación para blindar los gastos en todas las partidas públicas hacia el año próximo.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que la inversión se realizará con "los recursos propios del Estado". No está previsto recurrir a préstamos, ni a otro tipo de financiamiento externo para cubrir los costos del proyecto. La iniciativa contempla la construcción de una infraestructura naval en el extremo sur del país.
Presti explicó también que el presidente Javier Milei ordenó que “se muestren hechos, no palabras”, y “darle impulso a toda la construcción de esta capacidad”. “Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa”, comentó el teniente general en declaraciones a TN desde la capital de Tierra del Fuego.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno destacó que se trata de “una base argentina con sus propios recursos”, que está ideada desde hace décadas y recién ahora comenzará a construirse. “Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida como una base argentina”, aclaró el diplomático.
La finalización de la obra está prevista para 2029 y su objetivo será desarrollar una infraestructura que permita ampliar las capacidades logísticas y operativas de la Argentina en el extremo austral. Otro punto clave es su ubicación estratégica, debido a la cercanía con la Antártida y la posición argentina en el Atlántico Sur.
Ambos funcionarios estuvieron el viernes pasado en el espacio donde se construirá la Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, el Canciller y el ministro de Defensa evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.
En el marco de la agenda en Tierra del Fuego, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza. Durante el encuentro, el mandatario provincial expresó su “predisposición para colaborar con la iniciativa”.
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