Tensión por Malvinas: el Gobierno destinará más de $300.000 millones a la Base Naval en Ushuaia

La finalización de la obra está prevista para 2029 y su objetivo será desarrollar una infraestructura que permita ampliar las capacidades logísticas y operativas de la Argentina en el extremo austral. Otro punto clave es su ubicación estratégica, debido a la cercanía con la Antártida y la posición argentina en el Atlántico Sur.

Quirno y Presti, de visita en la futura Base Naval

Ambos funcionarios estuvieron el viernes pasado en el espacio donde se construirá la Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, el Canciller y el ministro de Defensa evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.

En el marco de la agenda en Tierra del Fuego, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza. Durante el encuentro, el mandatario provincial expresó su “predisposición para colaborar con la iniciativa”.