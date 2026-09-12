Irán habría utilizado imágenes satelitales chinas para atacar una base de EE.UU.

Analistas y ex funcionarios señalaron que esa información satelital puede ser utilizada para localizar objetivos de mayor valor y posteriormente evaluar la efectividad de los ataques.

Washington considera, de todos modos, que las imágenes habrían sido apenas una de las fuentes de inteligencia utilizadas por Teherán. Entre las otras posibilidades aparecen los satélites propios de Irán, inteligencia humana y un eventual apoyo ruso.

China negó las acusaciones

China rechazó las acusaciones luego de que Estados Unidos planteara el asunto ante sus representantes. Beijing reclamó pruebas y negó que compañías del país hubieran proporcionado esa información. Un vocero de su embajada en Washington denunció intentos de “difamar maliciosamente a otros países”.

La administración de Donald Trump ya había sancionado en mayo a las compañías chinas MizarVision, Earth Eye y Chang Guang por acusaciones vinculadas con el suministro o publicación de imágenes que podían ser utilizadas por Irán.

La controversia podría sumarse ahora a la agenda de la reunión prevista para el 24 de septiembre en la Casa Blanca entre Trump y Xi, en medio de las crecientes tensiones entre Washington, Beijing y Teherán.