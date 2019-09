Se trata de un hombre de 49 años que reside en la ciudad de Viladencs, quien no sólo no hizo nada para que su pareja no falleciera producto de una hipoglucemia, sino que registró con la cámara de su celular sus últimos momentos de vida

