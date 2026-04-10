Artemis II ameriza hoy en el Pacífico: cómo es el operativo para rescatar a los astronautas

Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, explicó la importancia de este despliegue: “la seguridad de los tripulantes es la prioridad absoluta”, incluso ante escenarios no nominales.

A medida que se acerca el momento clave, los especialistas intensifican los controles sobre cada sistema. Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis, explicó que el equipo monitorea posibles impactos en la guía, navegación, control y propulsión. La zona estimada de impacto abarca unas 2.000 millas náuticas en el Océano Pacífico, con un punto cercano a San Diego.

Cómo será el reingreso, el amerizaje y el operativo de rescate

En las horas previas al descenso, la cápsula realizó maniobras clave: el jueves por la noche encendió sus propulsores durante nueve segundos para ajustar la trayectoria y este viernes ejecutará una última corrección antes del reingreso. Según detalló la NASA, el módulo de servicio se separará alrededor de las 20:33 (hora argentina) y, minutos después, a las 20:37, se realizará el ajuste final antes de iniciar el descenso definitivo.

Durante el reingreso, la nave alcanzará su máxima velocidad y atravesará uno de los momentos más críticos: una interrupción de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, causada por el plasma que se forma alrededor de la cápsula debido a las altas temperaturas.

Superada esa fase, comenzará la secuencia final: a las 21:03 se desplegarán los paracaídas de frenado y, segundos después, los tres paracaídas principales reducirán la velocidad para un descenso controlado. El amerizaje está previsto para las 21:07 (hora argentina) frente a la costa de San Diego.

Tras el impacto en el océano, se activará el operativo de rescate: equipos especializados llegarán a la cápsula y helicópteros trasladarán a los astronautas al buque USS John P. Murtha. Luego serán sometidos a evaluaciones médicas y trasladados al Centro Espacial Johnson, en Houston. En la NASA predomina la confianza, aunque sin margen para errores, y destacan que las condiciones son favorables para completar con éxito el cierre de una misión histórica.