Escándalo: cantante graba video semidesnuda en una Iglesia frente a imagen de Cristo

El Obispado exigió la retirada del material grabado en el templo por la rapera Tokischa, conocida por canciones que banalizan el consumo de drogas y la promiscuidad sexual.
La rapera dominicana Tokischa Altagracia Peralta grabó un video semidesnuda en un templo de España y frente a una imagen de la Divina Misericordia o Cristo Misericordioso y la Iglesia Católica exigió que las imágenes sean inmediatamente retiradas de redes sociales y plataformas.
La producción audiovisual se realizó -obviamente sin autorización- dentro de basílica de Santa María del Coro de San Sebastián, donde la polémica artista aparece prácticamente si ropa frente a una imagen sagrada de Jesucristo.
La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia en contra de la cantante ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián, a la que acusan de ser presunta autora del delito de "profanación". "En topless y en tanga, así ha posado la rapera Tokischa ante una imagen de Jesucristo en la basílica", comienza un video publicado por esa organización refiriéndose al material de la artista, que forma parte de su cortometraje 'No margine'.
Pablo Jarque, abogado de la fundación, comentó que la artista "ha utilizado un templo católico para hacerse fotografías eróticas, faltando el respeto de forma grave a todos los fieles católicos". "Tenemos claro que esto no es libertad de expresión ni libertad artística, sino un ataque directo a los sentimientos religiosos", añadió.
Para los abogados cristianos, esta es una acción "reincidente" de Tokischa, quien ya había sido sancionada por actos similares en 2021 en su país.
Por su parte, el Obispado de San Sebastián anunció que estudia posibles acciones jurídicas o canónicas y asegura que no autorizó la grabación en la basílica de Nuestra Señora del Coro, como también se le conoce al templo.
De momento, la institución señala que se puso en contacto con la productora para "exigir la retirada de las imágenes grabadas en dicha basílica".
En una publicación en Instagram, donde mostró las fotografías y habló del cortometraje, Tokischa menciona que, en efecto, fue grabado en "una iglesia en San Sebastián, España" y que se trató de "una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado".
Asimismo, mencionó que su relación "es con Dios" y "no con la religión". "Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga", agrega.