General |

Viral: el rostro de Jesús apareció en la arena de una playa de España

Una obra del artista Germán Cedano apareció en la playa La Concha, en San Sebastián. El dibujo del rostro de Jesús generó curiosidad entre visitantes y se volvió viral.

El rostro de Jesucristo apareció dibujado sobre la arena de la playa de La Concha, en San Sebastián, España. La obra, realizada por el artista Germán Cedano, sorprendió a quienes recorrían la costa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Con trazos precisos y a gran escala, el artista volvió a intervenir el paisaje natural como soporte artístico. Su trabajo, que se caracteriza por ser efímero, aprovecha la superficie de la arena húmeda para crear imágenes que desaparecen con el paso del tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2041283989927809077&partner=&hide_thread=false

El video de la obra se viralizó en pocas horas, generando comentarios tanto por su calidad técnica como por la elección de la figura representada. Para algunos espectadores, el retrato resultó impactante por su nivel de detalle; para otros, se trató de una intervención artística más dentro del espacio público.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados