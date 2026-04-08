Viral: el rostro de Jesús apareció en la arena de una playa de España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2041283989927809077&partner=&hide_thread=false Una playa en San Sebastián, ha amanecido con la imagen de Jesús. pic.twitter.com/mviABCFtfC — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) April 6, 2026

El video de la obra se viralizó en pocas horas, generando comentarios tanto por su calidad técnica como por la elección de la figura representada. Para algunos espectadores, el retrato resultó impactante por su nivel de detalle; para otros, se trató de una intervención artística más dentro del espacio público.