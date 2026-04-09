Citan a la vicepresidenta de España por sus dichos sobre Julio Iglesias

Luego de conocidas esas denuncias, Díaz afirmó: “Ha llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de debilidad extrema”.

Ese pronunciamiento es uno de los puntos centrales del reclamo impulsado por la defensa del cantante.

69d7b23659bf5b58fd6e294e La causa podría escalar al Tribunal Supremo por el aforamiento de la funcionaria.

El acto convocado por el tribunal busca que ambas partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de avanzar hacia un juicio. Sin embargo, incluso si la instancia se realiza, el proceso judicial podría continuar.

En paralelo, se recuerda que una denuncia anterior presentada por Iglesias fue archivada por la Fiscalía, aunque ese paso formaba parte del camino previo a una querella formal.