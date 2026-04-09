Citan a la vicepresidenta de España por sus dichos sobre Julio Iglesias

La Justicia convocó a Yolanda Díaz a una conciliación tras una denuncia del cantante por injurias. El caso se apoya en acusaciones previas de extrabajadoras.
La Justicia española citó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un acto de conciliación tras la denuncia presentada por el cantante Julio Iglesias, quien la acusa de injurias y calumnias. luego de que la funcionaria calificara públicamente al artista como “agresor sexual”..
La audiencia fue fijada para el 19 de mayo en Madrid y representa un paso previo a una eventual demanda judicial, informaron medios españoles citando fuentes judiciales .
Las denuncias contra el artista surgieron de una investigación periodística que recopiló testimonios de mujeres que trabajaron con él entre 1990 y 2023.
Uno de los relatos más graves señala presuntos abusos ocurridos en 2021, cuando una joven de 22 años habría sido forzada a mantener relaciones no consentidas.
Luego de conocidas esas denuncias, Díaz afirmó: “Ha llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de debilidad extrema”.
Ese pronunciamiento es uno de los puntos centrales del reclamo impulsado por la defensa del cantante.
El acto convocado por el tribunal busca que ambas partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de avanzar hacia un juicio. Sin embargo, incluso si la instancia se realiza, el proceso judicial podría continuar.
En paralelo, se recuerda que una denuncia anterior presentada por Iglesias fue archivada por la Fiscalía, aunque ese paso formaba parte del camino previo a una querella formal.
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