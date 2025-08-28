España: un periodista fue embestido por una vaca en vivo

Ocurrió durante un programa de la televisión vasca mientras un cronista cubría una tradicional celebración, hasta que fue llevado por la fuerza a la arena.
Un periodista de la cadena de televisión vasca ETB fue embestido por una vaca mientras hacía un informe en vivo durante las tradicionales fiestas de Sesma, en Navarra, en honor a la Virgen de Nievas.
Se trata de Xabier Eguía, un periodista del programa 'Quédate', quien comentó que estaban jugando "al escondite inglés" con una vaca.
"Un, dos, tres, al escondite inglés" es un juego infantil en el que un jugador, de espaldas a los demás, dice la frase mientras los otros se acercan. Cuando el jugador de espaldas termina de cantar, se gira y quien se mueva queda eliminado. El objetivo es ser el primero en tocar al que "la liga" o la pared sin que lo descubran moviéndose.
Minutos después del juego, uno de los hombres que estaba en la arena tomó por la fuerza al cronista y lo llevó al frente del animal.
La situación ocurrió el pasado martes, ante la sorpresa de la conductora en el estudio, Leire Torre: "Madre mía, ¡uy! Ay, Xavier", se le escuchó decir mientras su compañero intentaba zafarse de la arremetida de la vaquilla azuzada por otros hombres.
Al rato, ya a salvo, el periodista exclamó: "Me he jugado el pescuezo". De todos modos, el hombre que lo forzó a ponerse frente al animal, replicó: "Bueno, no es para tanto".
Inmediatamente, el video se hizo viral en redes sociales y llegaron comentarios y bromas de todo tipo para el periodista.
“Eres un valiente, me dejas sin palabras", comentó la presentadora a su compañero, tras preguntarle por su estado de salud. Eguía respondió: "Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma. ¡Esto es una brutalidad!".