Internacionales |

España: un periodista fue embestido por una vaca en vivo

Ocurrió durante un programa de la televisión vasca mientras un cronista cubría una tradicional celebración, hasta que fue llevado por la fuerza a la arena.

Un periodista de la cadena de televisión vasca ETB fue embestido por una vaca mientras hacía un informe en vivo durante las tradicionales fiestas de Sesma, en Navarra, en honor a la Virgen de Nievas.

Se trata de Xabier Eguía, un periodista del programa 'Quédate', quien comentó que estaban jugando "al escondite inglés" con una vaca.

ADEMÁS: Portugal: un toro de 700 kg mató a un torero de 22 años

"Un, dos, tres, al escondite inglés" es un juego infantil en el que un jugador, de espaldas a los demás, dice la frase mientras los otros se acercan. Cuando el jugador de espaldas termina de cantar, se gira y quien se mueva queda eliminado. El objetivo es ser el primero en tocar al que "la liga" o la pared sin que lo descubran moviéndose.

Minutos después del juego, uno de los hombres que estaba en la arena tomó por la fuerza al cronista y lo llevó al frente del animal.

Embed

La situación ocurrió el pasado martes, ante la sorpresa de la conductora en el estudio, Leire Torre: "Madre mía, ¡uy! Ay, Xavier", se le escuchó decir mientras su compañero intentaba zafarse de la arremetida de la vaquilla azuzada por otros hombres.

Al rato, ya a salvo, el periodista exclamó: "Me he jugado el pescuezo". De todos modos, el hombre que lo forzó a ponerse frente al animal, replicó: "Bueno, no es para tanto".

ADEMÁS: Un influencer murió en directo mientras era golpeado y maltratado

Inmediatamente, el video se hizo viral en redes sociales y llegaron comentarios y bromas de todo tipo para el periodista.

“Eres un valiente, me dejas sin palabras", comentó la presentadora a su compañero, tras preguntarle por su estado de salud. Eguía respondió: "Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma. ¡Esto es una brutalidad!".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados