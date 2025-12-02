Donald Trump anunció grandes operativos contra el narcoterrorismo en Venezuela

"Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, comentó Trump. Este anuncio fue hecho durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en medio de un contexto marcado por las tensiones entre Washington y Caracas.

El mandamás reconoció que Estados Unidos ya destruyó embarcaciones y causado más de 80 muertes de los narcotraficantes en ataques previos que fueron navales y aéreos en el Caribe. La disputa militar se da a raíz de sus relaciones rotas con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien no es reconocido como presidente democrático por Estados Unidos y además es acusado de liderar la red de tráfico de drogas conocida por Cartel de los Soles.

Maduro apuntó contra los ataques de Estados Unidos y dijo que busca forzar un cambio de régimen y controlar el petróleo venezolano. Por otro lado, Maduro está quedándose sin opciones para dejar el país bajo garantías estadounidenses, luego de que Trump rechazó en una conversación telefónica la mayoría de sus solicitudes.

En este contexto, el lunes se realizaron marchas en defensa de la “soberanía nacional” en Caracas y en rechazo a las últimas amenazas de Estados Unidos, mientras la región permanece atenta a cualquier movimiento en el tablero diplomático y militar.