Quiso ser el Increíble Hulk por una noche y quedó verde

En los primeros videos se lo ve a Kane aplicando la pintura con un pincel y conforme con el resultado. La idea parecía simple, aunque improvisada. Lo que no imaginó fue que ese material, pensado para fibras y no para la piel, iba a reaccionar de manera distinta después de varias horas.

Ya de madrugada, Kane empezó a notar que la pintura no salía. En otro clip aparece visiblemente frustrado, todavía cubierto de manchas verdes pese a varios intentos por removerlas. Según relató Graham, el joven pasó por duchas, vapor y distintos productos sin conseguir resultados inmediatos.

El problema se agravó porque la pintura había estado asentada demasiado tiempo. Aunque Kane había hecho una prueba previa en su brazo y la había retirado sin dificultad, no contempló que, extendida en todo el cuerpo y durante una noche entera, el pigmento podía fijarse de otra forma.

Los videos se viralizaron rápidamente. Usuarios comentaron la situación con sorpresa, mientras que otros consultaron por riesgos dermatológicos. Graham aclaró que todo fue “totalmente accidental” y que Kane no buscó generar impacto ni polémica.

Finalmente, el color empezó a desaparecer recién después de tres días, cuando gran parte del pigmento cedió con el lavado constante. El episodio quedó registrado en una serie de clips que muestran tanto la preparación del disfraz como el proceso para “volver a ser humano”, tal como bromeó el propio joven en una de las grabaciones.