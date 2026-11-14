"He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", sostuvo. Sin embargo, aclaró que una eventual aceptación de ese intercambio no sería una decisión que pudiera tomar de manera unilateral.

"Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad, ¿aceptamos o no? Yo no tengo derecho de decidir a discreción", explicó.

En ese sentido, Zelenski advirtió que todavía faltan precisiones sobre el alcance de la iniciativa y las condiciones que deberían cumplirse para concretar una eventual incorporación de Ucrania a la alianza militar.

La disputa por los territorios ocupados

Actualmente, las fuerzas rusas controlan aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, y gran parte de las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás.

A esas zonas se suman importantes extensiones de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón, ocupadas durante la invasión iniciada en febrero de 2022.

El Kremlin mantiene como una de sus principales exigencias la retirada completa del Ejército ucraniano de Donetsk, incluso de las áreas que todavía permanecen bajo control de Kiev.

Hasta ahora, Ucrania rechazó esa condición por considerar que abandonar sus posiciones defensivas facilitaría futuras ofensivas rusas y comprometería la seguridad nacional.

No obstante, Zelenski introdujo un matiz al señalar que una eventual retirada no implicaría necesariamente reconocer jurídicamente la soberanía de Rusia sobre los territorios ocupados, aunque podría suponer aceptar esa situación de hecho.

Las garantías que reclama Kiev

El presidente ucraniano explicó que su gobierno negocia con sus aliados un paquete integral de seguridad que permita evitar nuevas agresiones rusas una vez alcanzado un eventual acuerdo de paz.

"Estamos discutiendo con los socios un paquete de seguridad integral", afirmó, y detalló que debería incluir compromisos específicos de la OTAN y la Unión Europea, además del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Ese esquema contempla una cantidad adecuada de efectivos militares, armamento, asistencia financiera sostenida y un denominado Plan de Prosperidad destinado a respaldar la recuperación económica del país.

Para Zelenski, el ingreso a la OTAN representaría una garantía fundamental debido al principio de defensa colectiva establecido en el artículo 5 del tratado, que contempla la asistencia de los aliados frente a un ataque armado.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento Washington solamente ofreció garantías similares a las previstas en los artículos 4 y 5 de la alianza, sin comprometer el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

Por otra parte, el mandatario descartó aceptar la neutralidad permanente que exige Moscú y rechazó expresamente la posibilidad de incorporar esa condición a la Constitución.

"Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", cuestionó.

De esta manera, las negociaciones abren un escenario diplomático complejo, en el que Ucrania deberá evaluar hasta dónde está dispuesta a avanzar en eventuales concesiones territoriales a cambio de garantías internacionales que aseguren su defensa frente a Rusia.