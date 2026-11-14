Tres servicios con destino a esa terminal fueron cancelados este sábado, mientras las aerolíneas trabajan para reprogramar más de 2.500 vuelos afectados por la suspensión en territorio norteamericano.
Los vuelos en Estados Unidos se reanudaron este sábado tras una paralización que duró cerca de cinco horas y afectó las operaciones aéreas en todo el país. Sin embargo, la actividad todavía no se normalizó por completo y las aerolíneas esperan reprogramar más de 2.500 servicios.
La interrupción también tuvo consecuencias en Argentina, donde este sábado 14 de noviembre se registraron demoras y cancelaciones. Según la información oficial del sitio web de Aeropuertos Argentinos, tres vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron cancelados. Otros tres, en tanto, se encuentran demorados.
Desde el Gobierno estadounidense advirtieron que llevará tiempo recuperar la normalidad en los aeropuertos y pidieron paciencia a los pasajeros. Aunque algunas terminales ya registraban una actividad regularizada, las compañías todavía debían reorganizar los servicios afectados por la suspensión.
La paralización comenzó el viernes a las 15:36 hora local y terminó a las 20:15. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que se habían registrado problemas de telecomunicaciones en instalaciones y centros TRACON de todo el país, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar una suspensión preventiva de las operaciones en tierra.
Según detalló el funcionario, cuando se tomó la medida había más de 3.500 aviones en el aire. Los pilotos y los controladores siguieron los procedimientos establecidos para aterrizar las aeronaves de manera segura y reducir la cantidad de vuelos en el espacio aéreo a menos de 400 para las 20 horas.
Duffy aclaró que no se perdió la totalidad de los sistemas de radar ni de telecomunicaciones. Además, señaló que durante la interrupción se garantizaron los vuelos críticos de emergencia, entre ellos los de evacuación médica, transporte de carga vital y las operaciones de las fuerzas del orden.
Tras el episodio, el secretario de Transporte reclamó al Congreso que apruebe una ley para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo y evitar nuevas interrupciones. Según sostuvo, la infraestructura actual funciona con equipos analógicos de varias décadas de antigüedad que no responden a las exigencias actuales.
Duffy afirmó que la Administración Federal de Aviación ya trabaja en la renovación del sistema con una inversión inicial de 12.500 millones de dólares gestionada por el presidente Donald Trump, aunque consideró que esos recursos no son suficientes para completar la modernización.
"Le pedimos al Congreso que nos dé los recursos para construir un sistema de control de tráfico aéreo de última generación", expresó el funcionario. También reclamó la aprobación de la denominada Ley de Cielos Modernos para avanzar con los cambios en la infraestructura aeroportuaria.
Por otro lado, el vuelo AA 900 con destino a Miami, previsto para el viernes 13 de noviembre a las 21:30 quedó demorado y se espera que despegue este sábado a las 20:50.
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