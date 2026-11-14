Según detalló el funcionario, cuando se tomó la medida había más de 3.500 aviones en el aire. Los pilotos y los controladores siguieron los procedimientos establecidos para aterrizar las aeronaves de manera segura y reducir la cantidad de vuelos en el espacio aéreo a menos de 400 para las 20 horas.

Duffy aclaró que no se perdió la totalidad de los sistemas de radar ni de telecomunicaciones. Además, señaló que durante la interrupción se garantizaron los vuelos críticos de emergencia, entre ellos los de evacuación médica, transporte de carga vital y las operaciones de las fuerzas del orden.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century.@FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down payment secured by President Trump, but that isn't ENOUGH.@POTUS is asking Congress to give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system. Let’s not do a patchwork fix to a system that’s critical for every single family.It’s time for Congress to act. Give us the money to fix it. PASS THE MODERN SKIES ACT NOW. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

El reclamo del Gobierno estadounidense al Congreso

Tras el episodio, el secretario de Transporte reclamó al Congreso que apruebe una ley para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo y evitar nuevas interrupciones. Según sostuvo, la infraestructura actual funciona con equipos analógicos de varias décadas de antigüedad que no responden a las exigencias actuales.

Duffy afirmó que la Administración Federal de Aviación ya trabaja en la renovación del sistema con una inversión inicial de 12.500 millones de dólares gestionada por el presidente Donald Trump, aunque consideró que esos recursos no son suficientes para completar la modernización.

"Le pedimos al Congreso que nos dé los recursos para construir un sistema de control de tráfico aéreo de última generación", expresó el funcionario. También reclamó la aprobación de la denominada Ley de Cielos Modernos para avanzar con los cambios en la infraestructura aeroportuaria.

La suspensión de todos los despegues provocó miles de cancelaciones y demoras en los vuelos.

Vuelos: Estados Unidos a Argentina

7:30 Delta- Atlanta (DL114)- CANCELADO

9:40 Delta- Atlanta (DL 101)- CANCELADO

10:55 Delta- Nueva York (DL 115)- CANCELADO

8:15 American Airlines- Dallas (AA 997) DEMORADO

8:45 American Airlines- Miami (AA 907) DEMORADO

9:20 United Airlines- Houston (UA 819) DEMORADO

7:00 American Airlines- Nueva York (AA 953P) A CONSULTAR

10:45 American Airlines - Nueva York (AA 953) A CONSULTAR

Vuelos de Argentina a Estados Unidos

20:05 Delta- Nueva York (DL 114) CANCELADO

21:30 Delta- Atlanta (DL 110) CANCELADO

23:35 Delta- Atlanta (DL 278) CANCELADO

Por otro lado, el vuelo AA 900 con destino a Miami, previsto para el viernes 13 de noviembre a las 21:30 quedó demorado y se espera que despegue este sábado a las 20:50.