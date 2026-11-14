Según el funcionario, el presidente Donald Trump había conseguido US$12.500 millones como inversión inicial para modernizar el sistema, pero ese dinero cubría parte de la reforma. Para completar, Duffy reclamó US$50.000 millones al Congreso. "No se trata de una cuestión republicana o demócrata, sino de algo necesario para la sociedad".

Cancelaron más de 2.000 vuelos en Estados Unidos

Pese a haberse reanudado los despegues, las complicaciones continuarán este sábado en el tráfico aéreo de EE.UU. Según el sitio de seguimiento FlightAware, más de 2.000 vuelos dentro del país ya fueron cancelados para esta jornada.

A eso se suma que otros 3.000 sufrirán demoras como consecuencia del caso originado el viernes, cuando se cancelaron más de 7.000 viajes y otros 8.000 registraron retrasos, debido a la suspensión de los despegues.