El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desestimó también el uso de la inteligencia artificial. "Lo que tenemos es un sistema viejo", reconoció su par de Transporte, Sean Duffy. Cancelaron más de 2.000 vuelos para este sábado.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó este sábado la orden que suspendía todos los despegues en los aeropuertos de ese país, después de cuatro horas de suspensión que provocaron miles de retrasos y cancelaciones alegando "problemas de telecomunicaciones".
En una conferencia de prensa, el secretario Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desestimó que la paralización de los vuelos se haya debido a un ciberataque y dijo que el normal funcionamiento de las comunicaciones de control del tráfico aéreo estaría operativo al 100% en las próximas horas. "No vimos ninguna evidencia de que esto haya sido un ciberataque o un ataque de inteligencia artificial", señaló el funcionario.
Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la falla a la antigüedad del sistema de control del tráfico aéreo. "Lo que tenemos es un sistema viejo", reconoció. Y continuó: "Nuestros routers se sobrecargaron y empezaron a darnos datos inconsistentes".
Duffy advirtió también que podrían repetirse los problemas que paralizaron los despegues en Estados Unidos si no se actualiza la infraestructura tecnológica de la aviación. En ese sentido, consideró que el sistema actual necesita inversiones y reclamó al Congreso que apruebe fondos para llevar adelante las mejoras.
Según el funcionario, el presidente Donald Trump había conseguido US$12.500 millones como inversión inicial para modernizar el sistema, pero ese dinero cubría parte de la reforma. Para completar, Duffy reclamó US$50.000 millones al Congreso. "No se trata de una cuestión republicana o demócrata, sino de algo necesario para la sociedad".
Pese a haberse reanudado los despegues, las complicaciones continuarán este sábado en el tráfico aéreo de EE.UU. Según el sitio de seguimiento FlightAware, más de 2.000 vuelos dentro del país ya fueron cancelados para esta jornada.
A eso se suma que otros 3.000 sufrirán demoras como consecuencia del caso originado el viernes, cuando se cancelaron más de 7.000 viajes y otros 8.000 registraron retrasos, debido a la suspensión de los despegues.
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