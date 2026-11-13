“Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto”, remarcó.

Cientos de vuelos demorados

La suspensión afectó especialmente a los aeropuertos con mayor movimiento del país. Según los registros de la plataforma FlightAware, Chicago acumulaba 395 vuelos demorados, Atlanta 385, Dallas-Fort Worth 327, Denver 284 y Los Ángeles 266.

También se registraron importantes complicaciones en San Francisco, con 249 demoras; LaGuardia, en Nueva York, con 228; Orlando y el aeropuerto JFK, con 199 cada uno; y Boston, con 189.

La FAA justificó la decisión en la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones mientras los equipos técnicos trabajan para identificar y solucionar el problema.

A través de una notificación oficial del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, el organismo explicó que la suspensión se adoptó debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la falla afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta y confirmó que los especialistas de la FAA investigan el origen de la interrupción.

Un sistema que necesita modernizarse

El episodio volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura aeronáutica estadounidense, que arrastra problemas de obsolescencia tecnológica y dificultades operativas.

El propio Duffy había advertido anteriormente sobre la necesidad de modernizar los sistemas de control aéreo para evitar fallas capaces de comprometer el funcionamiento de una de las redes de transporte más importantes del mundo.

La paralización de este viernes constituye la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo.

La primera ocurrió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, mientras que la segunda se produjo en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener temporalmente las operaciones.

Por el momento, las autoridades no precisaron cuándo se normalizarán completamente los servicios, mientras continúan las tareas para restablecer las comunicaciones y recuperar la actividad habitual en los aeropuertos.