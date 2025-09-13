Explosión en Madrid: 25 heridos en un bar del distrito de Vallecas

El estallido se produjo alrededor de las 15:01 hora local (10:01 en Argentina) en la intersección de las calles Manuel Maroto y Palomeras, en un bar que quedó con serios destrozos en su fachada.

La central de emergencias 112 recibió decenas de llamados de alerta apenas ocurrió el siniestro. Los servicios médicos confirmaron que tres heridos permanecen en estado grave, entre ellos un paciente trasladado al hospital Gregorio Marañón y otro intubado en el hospital 12 de Octubre. Un cuarto afectado aguarda ser evacuado, mientras que el resto sufrió lesiones de menor consideración.

El operativo desplegado fue inmediato y contó con la participación de 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, apoyados por una unidad canina para rastrear posibles atrapados entre los escombros. Además, la Policía Municipal utilizó drones para evaluar los daños estructurales desde el aire y descartar un posible colapso del edificio.

Las tareas no estuvieron exentas de dificultades: la inestabilidad del inmueble obligó a los rescatistas a desescombrar de manera manual, evitando el uso de maquinaria pesada que pudiera agravar la situación. Aunque la hipótesis principal apunta a una fuga de gas como detonante de la explosión, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar con certeza el origen del estallido.

El incidente no generó incendios ni riesgo inminente de derrumbe, pero el área quedó acordonada por la Policía Nacional y la Policía Municipal para resguardar a los vecinos. El hecho generó escenas de pánico entre los presentes y reavivó la preocupación por la seguridad en inmuebles antiguos de la capital española.