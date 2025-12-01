Explosión en Lanús: un auto estalló dentro de una casa y dejó a un hombre en estado grave

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una casa de dos plantas ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, cuando la parte delantera de un vehículo explotó dentro del garaje y desató un incendio que, en pocos minutos, se extendió por toda la vivienda. La explosión generó pánico en el barrio y dejó tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Los Bomberos Voluntarios de Lanús y efectivos policiales llegaron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque los vecinos fueron quienes intentaron contener el fuego en los primeros minutos, tirando baldazos de agua mientras esperaban la asistencia.

Declaración de uno de los damnificados

El incendio afectó toda la vivienda, principalmente la planta baja. “Escuché una explosión, salí al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo peleaba contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados media hora; no podíamos respirar y pensé que no zafábamos”, relató Gerardo, uno de los damnificados, en diálogo con TN.

El hombre confirmó que su cuñado fue trasladado al Hospital Evita, donde permanece internado en estado crítico con el 90% del cuerpo quemado.