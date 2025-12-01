Explosión en Lanús: un auto estalló dentro de una casa y dejó a un hombre en estado grave

La explosión de un auto en el garaje de una casa en Lanús desató un incendio que dejó tres heridos, uno de ellos grave, y provocó pánico en el barrio.
Un auto explotó dentro de una vivienda de Lanús y provocó importantes destrozos, además de un enorme susto entre los vecinos. Por la explosión seguida de incendio, un hombre quedó internado en grave estado con el 90% del cuerpo quemado.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una casa de dos plantas ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, cuando la parte delantera de un vehículo explotó dentro del garaje y desató un incendio que, en pocos minutos, se extendió por toda la vivienda. La explosión generó pánico en el barrio y dejó tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad.
Los Bomberos Voluntarios de Lanús y efectivos policiales llegaron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque los vecinos fueron quienes intentaron contener el fuego en los primeros minutos, tirando baldazos de agua mientras esperaban la asistencia.
El incendio afectó toda la vivienda, principalmente la planta baja. “Escuché una explosión, salí al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo peleaba contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados media hora; no podíamos respirar y pensé que no zafábamos”, relató Gerardo, uno de los damnificados, en diálogo con TN.
El hombre confirmó que su cuñado fue trasladado al Hospital Evita, donde permanece internado en estado crítico con el 90% del cuerpo quemado.