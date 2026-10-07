Javier Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula y renovó su respaldo a Flávio Bolsonaro

A fines de julio pasado, vale recordar, Milei había viajado a San Pablo para participar de un acto de campaña del aspirante del Partido Liberal (PL). En su discurso, se refirió a su par brasileño como "Don Lula", "el zurdo", "ladrón" y "el presidiario". Y luego, lanzó: "Hay que parar a la basura socialista".

Javier Milei estuvo semanas atrás en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro.

Lejos de poner un freno a sus ataques, el libertario insistió en una entrevista que Lula es "un ladrón" y "un corrupto". Además, manifestó que quedó en libertad en 2021 "por una falla en el procedimiento" en la causa Lava Jato y no por ser inocente.

El episodio derivó en una crisis inédita entre ambos países. Al cabo, Lula decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir el vínculo diplomático al nivel comercial.