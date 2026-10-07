Javier Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula y renovó su respaldo a Flávio Bolsonaro

El líder de La Libertad Avanza arremetió contra el presidente brasileño desde sus redes sociales. Ya lo había tildado de "ladrón" y "presidiario" durante un acto de campaña del candidato opositor en San Pablo.
Cuando restan menos de tres semanas para el balotaje en Brasil, el presidente Javier Milei volvió a llamar "ladrón" este miércoles a su par de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva. El mismo término había utilizado semanas atrás, en San Pablo, durante un acto del candidato opositor Flávio Bolsonaro, que se impuso en la primera vuelta e pasado domingo.
El líder de La Libertad Avanza compartió un posteo publicado por la cuenta del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparece una foto de Lula con un micrófono y debajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, que expresó: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".
Esta vez, Milei arremetió contra el jefe de Estado brasileño, al escribir "Lula ladrón" sobre el posteo original del Instituto Cato y replicarlo en sus historias de Instagram.
En la primera vuelta del domingo pasado, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos y Lula, que va por su cuarto mandato a los 80 años, sumó el 45,02%. Como ninguno de los dos candidatos superó el umbral del 50%, se enfrentarán el próximo 25 de octubre en el balotaje.
A fines de julio pasado, vale recordar, Milei había viajado a San Pablo para participar de un acto de campaña del aspirante del Partido Liberal (PL). En su discurso, se refirió a su par brasileño como "Don Lula", "el zurdo", "ladrón" y "el presidiario". Y luego, lanzó: "Hay que parar a la basura socialista".
Lejos de poner un freno a sus ataques, el libertario insistió en una entrevista que Lula es "un ladrón" y "un corrupto". Además, manifestó que quedó en libertad en 2021 "por una falla en el procedimiento" en la causa Lava Jato y no por ser inocente.
El episodio derivó en una crisis inédita entre ambos países. Al cabo, Lula decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir el vínculo diplomático al nivel comercial.
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