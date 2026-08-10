Un futbolista argentino detenido por la ICE es enviado a una cárcel de máxima seguridad

Matías Pourrain fue arrestado durante un control del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin antecedentes penales y con la explicación de que su detención obedece a trámites migratorios incompletos, será trasladado al Krome Detention Center, en Florida.
El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, seguirá detenido en el Krome Detention Center, en Florida, Estados Unidos, luego de haber sido arrestado durante un operativo de control migratorio.
El jugador fue retirado de un vuelo doméstico por tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece bajo arresto desde el jueves 6 de agosto.
Pourrain no cuenta con antecedentes penales y, según las autoridades, su detención está relacionada con trámites migratorios que quedaron pendientes. Luego de pasar por un centro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad para inmigrantes, donde permanecerá hasta que se determine una fianza que le permita recuperar su libertad.
El futbolista se dirigía hacia Los Ángeles junto a sus compañeros del Club Lyon FC, institución que compite en la tercera categoría, cuando fue separado del resto del plantel por tres agentes vestidos de civil.
Los funcionarios le indicaron inicialmente que se trataba de una inspección de rutina que duraría menos de diez minutos. Sin embargo, durante el procedimiento detectaron que Pourrain no había completado todos los requisitos migratorios. El argentino vive en Estados Unidos desde 2019, cuando ingresó con una visa de turista y posteriormente inició un pedido de residencia que nunca recibió una respuesta oficial.
Ante esta situación, los agentes federales ordenaron su arresto de manera preventiva. Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó el procedimiento y afirmó que las autoridades estarían utilizando una "zona gris de la legislación migratoria".
Para determinar el valor de la fianza, las normas locales establecen que debe existir un garante que sea ciudadano estadounidense o residente permanente, además de contar con la autorización de un juez. Según explicó la defensa, la suma podría ubicarse entre los 3.000 y 5.000 dólares.
Matías Pourrain comenzó su carrera en el Club Real Pilar y llegó a disputar la Copa Argentina en el histórico triunfo ante Vélez en el 2019. Luego, viajó a Estados Unidos y jugó en varios equipos de la Major League Soccer.
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