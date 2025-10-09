Hamás anuncia el cese del fuego con Israel: "La guerra llegó a su fin"

El acuerdo se alcanzó con la participación de Qatar, Egipto y Turquía, en negociaciones realizadas en Sharm el Sheik, Egipto. Entre los puntos principales se incluyen la retirada de tropas, el fin de las hostilidades y un intercambio de prisioneros.

Tensiones internas en Israel

El anuncio provocó rechazo dentro del gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de ultraderecha, afirmó que votará en contra del acuerdo. Su principal objeción es la liberación de miles de presos palestinos, incluidos 250 acusados de asesinatos, a quienes calificó como “un precio alto e insoportable”, según publicó en X.

A pesar de las críticas, Hamas destacó la expectativa del regreso de los rehenes, aunque aún se estima que 48 personas permanecen secuestradas, con unos 20 con vida.

Implementación del acuerdo

El cese al fuego incluye supervisión internacional, principalmente de Estados Unidos, y se espera que el intercambio de prisioneros se ejecute de manera gradual. Expertos advierten que la paz dependerá del cumplimiento efectivo de ambas partes, mientras que la comunidad internacional seguirá de cerca la situación.

Este acuerdo marca un hito tras dos años de guerra, ofreciendo una esperanza inédita de estabilidad en la región y un posible precedente para futuros conflictos.