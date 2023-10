Henry Kissinger criticó la política migratoria de Europa

Kissinger señaló que las imágenes de árabes exultantes en las calles de Berlín tras el ataque de Hamás contra Israel son realmente "dolorosas". "Fue un grave error dejar entrar a tanta gente de culturas, religiones y creencias completamente diferentes porque crea grupos de interés en los países", afirmó.

Según el ex alto diplomático, Israel había devuelto a los palestinos sus tierras con la retirada de la Franja de Gaza en el año 2005, pero no había recibido paz a cambio. "No se pueden seguir haciendo concesiones a gente que demostró con sus actos que no habrá paz. Tiene que haber un castigo", subrayó Kissinger.

El ex secretario de Estado estadounidense también indicó que espera que la Unión Europea deje en claro a los Estados que quieran intervenir en la guerra que pagarán un alto precio por ello, ya que lo que le pasó a Israel también le puede pasar a los países de Europa.

El ataque terrorista de Hamás a Israel

Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque a gran escala contra Israel. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de guerra —por primera vez desde 1973— y comenzó "operaciones militares importantes".

Hasta la fecha, al menos 1.300 israelíes y 1.200 palestinos han perdido la vida, mientras que se han contabilizado casi 9.000 heridos entre ambos bandos.