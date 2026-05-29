Impactante video: explotó un cohete durante un ensayo en Cabo Cañaveral

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“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, expresó la firma fundada por el empresario multimillonario Jeff Bezos, agregando que se brindarán más detalles a medida que avancen las investigaciones técnicas.

Por su parte, el propio Bezos se pronunció sobre lo sucedido mediante un mensaje público: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

El hecho, registrado cerca de las 21:00 hora local, tuvo un fuerte impacto en las estructuras edilicias de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach.

El New Glenn es un lanzador de gran tamaño que ya acumulaba limitaciones operativas desde abril, cuando una falla en su sistema de propulsión dejó un satélite fuera de la órbita prevista. Este nuevo inconveniente frena el avance del prototipo, que apenas contabilizaba tres vuelos desde su estreno en 2025 y que tiene como objetivo a futuro participar en misiones lunares bajo contratos logísticos con la NASA. (Reuters)

De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido por Blue Origin, antes del incidente se estaban llevando adelante tareas de carga total de combustible líquido para posteriormente ejecutar la ignición controlada de los motores.

El cohete se preparaba para completar su cuarta misión espacial, programada preliminarmente para el próximo 4 de junio, con el objetivo de colocar en órbita una constelación de 48 satélites de comunicación pertenecientes a la red de internet satelital Leo, impulsada por Amazon para competir de manera directa con Starlink. (Reuters)