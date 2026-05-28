Donald Trump amenazó con "volar por los aires" a Omán por el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense también pidió a las autoridades omaníes que no interfieran en las “frágiles” negociaciones que Washington mantiene con Teherán.

Consultado en la Casa Blanca sobre la posibilidad de aceptar un acuerdo temporal que permitiera a Omán e Irán gestionar conjuntamente el tránsito marítimo en la zona, Trump fue tajante: “No, el estrecho estará abierto a todo el mundo”.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar. Eso forma parte de la negociación. Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlo por los aires”, afirmó el mandatario ante la prensa.

ormuz El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Las declaraciones de Trump surgieron luego de que la televisión estatal iraní informara que obtuvo un borrador no oficial de un supuesto acuerdo entre Washington y Teherán.

El entendimiento contemplaría el restablecimiento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz a niveles previos al conflicto en el plazo de un mes, con Irán y Omán administrando conjuntamente la circulación marítima.

Además, el acuerdo incluiría el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y la retirada de fuerzas militares norteamericanas de las inmediaciones del país persa.

Sin embargo, desde Washington rechazaron de plano esa versión y calificaron el informe iraní como “una completa invención”.