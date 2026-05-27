Protestas en Bolivia: crece la tensión y el Congreso autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas

El impulsor de la anulación de la ley 1.341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es "criminal" y que tuvo el fin de "desnaturalizar" los estados de excepción frente a situaciones que generan "caos y anarquía" en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los "grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo", por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará "mayor violencia" y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán "desprotegidas".

Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.