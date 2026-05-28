Estados Unidos confirma un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua

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Por su parte, el texto contemplaría que entre los primeros temas a debatir durante las conversaciones entre las partes esté la eliminación del uranio altamente enriquecido.

Una fuente cercana al equipo negociador iraní ha detallado posteriormente en declaraciones a la agencia de noticias Tasnim que el texto del principio de acuerdo no está finalizado y que, en todo caso, esto será anunciado por los mediadores paquistaníes.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó este mismo jueves en una rueda de prensa que un potencial acuerdo con Teherán dependerá "de lo que el presidente quiera hacer". "El presidente Trump no va a hacer un mal acuerdo para el pueblo estadounidense, para Estados Unidos", agregó, sin confirmar ni desmentir el principio de acuerdo.

Está previsto que el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viaje a Washington este viernes para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mediación paquistaní en las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto abierto en Oriente Próximo.