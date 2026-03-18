Impactante video: Israel derriba con misiles un edificio residencial en Beirut

Un ataque aéreo impactó contra un edificio residencial en la capital del Líbano y provocó su colapso total. El episodio se da en medio de una fuerte escalada del conflicto en la región.
Un bombardeo de Israel destruyó este miércoles un edificio residencial en Beirut, luego de que un misil impactara de lleno sobre la estructura, que se desplomó en segundos. El momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El ataque forma parte de una serie de ofensivas en territorio del Líbano, en el marco del enfrentamiento con Hezbollah. Según las autoridades locales, los bombardeos ya dejaron más de 900 muertos y alrededor de 2.200 heridos.
Desde el gobierno israelí aseguran que los objetivos son posiciones vinculadas al grupo armado, aunque los ataques en zonas urbanas densamente pobladas generan preocupación internacional por el impacto en civiles.
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