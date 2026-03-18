Impactante video: Israel derriba con misiles un edificio residencial en Beirut

Un ataque aéreo impactó contra un edificio residencial en la capital del Líbano y provocó su colapso total. El episodio se da en medio de una fuerte escalada del conflicto en la región.

Un bombardeo de Israel destruyó este miércoles un edificio residencial en Beirut, luego de que un misil impactara de lleno sobre la estructura, que se desplomó en segundos. El momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.