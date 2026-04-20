Captan a un soldado israelí destruyendo una estatua de Jesús y recibe una leve sanción disciplinaria

Asimismo, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, denunció que las acciones del soldado contradecían los valores judíos de tolerancia y prometió que sería castigado. "Me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un ícono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno el acto en los términos más enérgicos", escribió en su cuenta de X.

Pero tras la comparecencia del militar para prestar declaración, el mando decidió no remitir el caso a la Policía Militar y resolvió el incidente con una simple reprimenda disciplinaria.

Había sido el usuario Younis Tirawi, quien se identifica como periodista palestino, quien había compartido la imagen en la que aparecía el militar israelí destruyendo una figura de Jesucristo durante operaciones en territorio libanés. De acuerdo con medios locales, la estatua dañada estaría situada en la ciudad de Dibil, en el sur del Líbano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, había expresado que en X que "el daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las FDI en el sur del Líbano es un acto grave y vergonzoso". "Felicito a las FDI por condenar el incidente y por abrir una investigación al respecto. Estoy seguro de que se tomarán las medidas estrictas necesarias contra el autor de este acto repugnante".

El ministro sostuvo que ese tipo de comportamiento va completamente en contra de los valores de Israel como un país que, según su postura, respeta las distintas religiones y sus símbolos sagrados, y que busca fomentar la tolerancia y el respeto entre creyentes de diferentes credos.

"Nos disculpamos por este incidente y por cualquier ofensa causada a los sentimientos de los cristianos", concluyó.