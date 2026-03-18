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Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán

La muerte de Esmaeil Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán. En una búsqueda por descabezar el gobierno iraní, ayer habían abatido a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad.

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional.

Katz manifestó también que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes de la guerra y afirmó que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían agilizado el proceso para atacar a otros miembros del liderazgo iraní.

“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, expresó.

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva "final".

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La búsqueda por descabezar el gobierno iraní

Ayer Israel había anunciado que abatieron a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad de Irán.

Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa, la operación fue el resultado de meses de seguimiento de inteligencia y se ejecutó mediante un ataque selectivo en una ubicación estratégica.

Israel Katz confirmó la muerte de Larijani durante una evaluación de situación realizada esta mañana. “Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”, dijo Katz, según su oficina.

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