Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva "final".

La búsqueda por descabezar el gobierno iraní

Ayer Israel había anunciado que abatieron a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad de Irán.

Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa, la operación fue el resultado de meses de seguimiento de inteligencia y se ejecutó mediante un ataque selectivo en una ubicación estratégica.

Israel Katz confirmó la muerte de Larijani durante una evaluación de situación realizada esta mañana. “Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”, dijo Katz, según su oficina.