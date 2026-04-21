Javier Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en el Día de la Independencia de Israel

"Asestamos un duro golpe al sistema de amenazas de Irán, debilitando su capacidad para ponernos en peligro. Fortalecimos la posición de Israel como potencia regional. Forjamos nuevas alianzas y abrimos la puerta a la expansión del círculo de paz", aseguró en las imágenes el mandatario.

Javier Milei defendió los logros de Israel en la guerra

También defendió los logros de Israel en la guerra en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, pese a las críticas recibidas dentro de su país, y resaltó el retorno de todos los rehenes que quedaban cautivos en Gaza (vivos y muertos) tras el alto el fuego iniciado en la Franja en octubre de 2025. Netanyahu vio la ceremonia vistiendo un chaleco antibalas por motivos de seguridad.

g_H1Gg-H Javier Milei contando "Libre".

Entre aplausos, también encendió una antorcha en el evento el encargado del Gobierno israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, en una decisión para la ceremonia muy criticada en los círculos de las familias de los cautivos en la Franja.

Días antes uno de los últimos liberados de Gaza, Rom Braslavski, definió su elección para la ceremonia como: "Un tortazo en mi cara, la de mi padre, la de mi madre y las de todas las familias de rehenes".