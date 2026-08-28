Inundaciones en Nepal: casi 600 muertos y 2500 desaparecidos

El equipo de rescate que descendió en rápel bajó a la zona del cruce fronterizo, antes muy concurrida, desde laderas boscosas de montaña, reportó el canal estatal China Central Television.

"Hasta donde puedo ver, no hay nada más que escombros", dijo a los medios estatales el funcionario de rescate Zou Mingqi. La zona donde los viajeros pasaban por el control fronterizo para entrar o salir de China quedó aplanada y convertida en un área lodosa, según imágenes satelitales.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal indicó que la cifra de muertos en el país subió a 579. Más tarde, la policía local elevó el número de fallecidos a 553. En el lado chino de la frontera, donde la cifra de víctimas mortales se incrementó a siete el viernes, había poca información sobre los sobrevivientes, y la prensa estatal mostraba evacuaciones de aldeas y los esfuerzos de los líderes por dirigir el operativo de ayuda.

Más de 3.700 personas fueron rescatadas en Nepal hasta ahora, mientras se desconocía el paradero de otras 1.924 personas. En tanto, Los medios estatales de China publicaron que 554 personas estaban desaparecidas en ese país. Cientos de ellas eran extranjeros que estaban en la zona para trabajar, hacer excursiones o peregrinar a un monte sagrado.

En otros acontecimientos, Nepal revirtió el viernes una decisión anterior y anunció que permitirá que equipos y expertos extranjeros ayuden en las labores de rescate, aparentemente bajo presión de otros países, especialmente de aquellos cuyos ciudadanos están en paradero desconocido, reportó un importante periódico en inglés, The Kathmandu Post.

La policía de Nepal emitió una nueva alerta el viernes tras recibir información acerca de la rotura de una represa del lado del Tíbet. Se indicó al personal de seguridad y a los equipos de rescate y ayuda que se mantuvieran en máxima alerta y se trasladaran de inmediato a un lugar seguro si fuera necesario.