Murió Ratko Mladic, el "carnicero de Bosnia" y genocida de Srebrenica

Srebrenica y Sarajevo

Durante la guerra de Bosnia (1992-1995), Mladic fue comandante del Ejército de la República Srpska y colaboró con el líder político serbobosnio Radovan Karadzic.

Ambos impulsaron la creación en 1992 de la República Srpska en el contexto de la desintegración de Yugoslavia y del proyecto nacionalista de controlar el mayor territorio posible de Bosnia-Herzegovina.

La guerra estuvo marcada por campañas de limpieza étnica, expulsiones, asesinatos, torturas, violaciones, campos de detención y la creación de fosas comunes.

Además de Srebrenica, Mladic también estuvo al frente de las fuerzas serbobosnias durante el asedio de Sarajevo, que se prolongó más de tres años y dejó cerca de 14.000 muertos, mientras la ciudad era atacada desde las montañas con artillería y francotiradores.

Tras la guerra de Bosnia, Mladic consiguió permanecer prófugo durante años gracias a la protección y apoyo en Serbia, donde muchos sectores lo consideran un héroe. Finalmente fue detenido en 2011 en el norte del país, y trasladado a La Haya.

Problemas de salud

El juicio comenzó en 2012 y estuvo condicionado por sus problemas médicos. Mladic sufrió, entre otras dolencias, hemorragias cerebrales que llegaron a impedir su presencia ante los jueces. Durante el proceso negó el genocidio de Srebrenica y sostuvo que había servido al pueblo serbio, pero en 2017 fue condenado a cadena perpetua.

Los problemas de salud también marcaron sus últimos años de vida y su defensa solicitó en varias ocasiones su puesta en libertad por razones humanitarias.

Un informe médico de Naciones Unidas de abril lo describió como muy débil y vulnerable y advirtió de que se estaba aproximando al final de la vida, y dos semanas después, el servicio médico señaló que nunca lo había visto tan débil y falto de energía.