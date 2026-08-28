Murieron dos reyes con pocas horas de diferencia: Harald V de Noruega y Oyo Nyimba de Uganda

Harald V había nacido el 21 de febrero de 1937 en Asker y llegó al trono en enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olaf V. Durante su reinado mantuvo el carácter constitucional de la monarquía noruega y construyó una imagen cercana, vinculada especialmente con la naturaleza y los deportes.

Antes de convertirse en rey, Harald tuvo una destacada trayectoria como deportista. Representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos —Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972— en competencias de vela. Ya como monarca continuó participando en regatas y mantuvo durante décadas su vínculo con la actividad náutica.

Su sucesor será el príncipe heredero Haakon, quien asumirá el trono tras la muerte de su padre. Haakon había ocupado durante años un lugar central en las actividades de la familia real y estaba preparado para sucederlo.

La muerte de Harald V coincidió prácticamente con la de otro rey, pero en un contexto completamente diferente. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, soberano del Reino de Tooro, murió a los 34 años, según anunció el primer ministro del reino.

Oyo Nyimba había nacido el 16 de abril de 1992 y fue coronado el 12 de septiembre de 1995, cuando tenía apenas tres años, después de la muerte de su padre, el rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Durante su infancia, debido a su corta edad, fue asistido en las tareas del reino por su madre, la reina Best Kemigisa, miembros de la familia real y autoridades de Uganda.

Su historia lo convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Durante años fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el monarca reinante más joven del mundo, una condición que conservó hasta que otros cambios en las casas reales modificaron ese registro.

Oyo Nyimba murió a los 34 años. Había sido coronado rey de Tooro cuando tenía apenas tres años.

El Reino de Tooro es uno de los reinos tradicionales que existen dentro de Uganda, una república presidencial. A diferencia de Noruega, donde la monarquía forma parte de la estructura constitucional del Estado, la institución de Tooro tiene principalmente un carácter cultural, tradicional y simbólico.

La causa de la muerte de Oyo Nyimba todavía no fue informada oficialmente. La familia real tampoco precisó el hospital en el que falleció. Sin embargo, distintos medios habían señalado que el rey padecía cáncer y que recibía tratamiento en Estados Unidos.

Desde el Reino de Tooro anticiparon que próximamente se dará a conocer un comunicado con más información sobre los funerales y el período de duelo. El primer ministro del reino comunicó el fallecimiento con un mensaje de profundo pesar y destacó la magnitud de la pérdida para la familia real y la población de Tooro.

Así, dos monarquías despidieron a sus soberanos prácticamente al mismo tiempo. Harald V deja el recuerdo de un reinado de 35 años en Noruega, marcado por su perfil cercano y su pasión por la vela, mientras que Oyo Nyimba deja una historia excepcional: fue coronado siendo un niño y murió a los 34 años después de casi tres décadas como rey de Tooro.