Murieron dos reyes con pocas horas de diferencia: Harald V de Noruega y Oyo Nyimba de Uganda

Harald V falleció a los 89 años y Oyo Nyimba a los 34. El noruego llevaba 35 años en el trono y el africano había sido coronado cuando tenía apenas tres.
El mundo de las monarquías quedó conmocionado este viernes por la muerte de dos reyes con pocas horas de diferencia y pertenecientes a generaciones completamente distintas. Harald V de Noruega murió a los 89 años, mientras que Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey del Reino de Tooro en Uganda, falleció a los 34.
La coincidencia temporal de ambos decesos generó repercusión internacional. Harald V había encabezado durante más de tres décadas una de las monarquías constitucionales más conocidas de Europa, mientras que Oyo Nyimba se había convertido en una figura singular desde su infancia, cuando heredó el trono de Tooro con apenas tres años.
Harald V murió este viernes a los 89 años, según confirmó el Palacio Real de Noruega. El monarca se encontraba internado desde el 17 de agosto en el Rikshospitalet, perteneciente al Hospital de la Universidad de Oslo, donde recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre.
En los últimos años, el rey noruego había atravesado distintos problemas de salud. Recientemente había recibido tratamiento por anemia hemolítica y en marzo de 2024 le habían colocado un marcapasos. Finalmente, su estado se deterioró durante los últimos días y murió mientras permanecía hospitalizado.
Harald V había nacido el 21 de febrero de 1937 en Asker y llegó al trono en enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olaf V. Durante su reinado mantuvo el carácter constitucional de la monarquía noruega y construyó una imagen cercana, vinculada especialmente con la naturaleza y los deportes.
Antes de convertirse en rey, Harald tuvo una destacada trayectoria como deportista. Representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos —Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972— en competencias de vela. Ya como monarca continuó participando en regatas y mantuvo durante décadas su vínculo con la actividad náutica.
Su sucesor será el príncipe heredero Haakon, quien asumirá el trono tras la muerte de su padre. Haakon había ocupado durante años un lugar central en las actividades de la familia real y estaba preparado para sucederlo.
La muerte de Harald V coincidió prácticamente con la de otro rey, pero en un contexto completamente diferente. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, soberano del Reino de Tooro, murió a los 34 años, según anunció el primer ministro del reino.
Oyo Nyimba había nacido el 16 de abril de 1992 y fue coronado el 12 de septiembre de 1995, cuando tenía apenas tres años, después de la muerte de su padre, el rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Durante su infancia, debido a su corta edad, fue asistido en las tareas del reino por su madre, la reina Best Kemigisa, miembros de la familia real y autoridades de Uganda.
Su historia lo convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Durante años fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el monarca reinante más joven del mundo, una condición que conservó hasta que otros cambios en las casas reales modificaron ese registro.
El Reino de Tooro es uno de los reinos tradicionales que existen dentro de Uganda, una república presidencial. A diferencia de Noruega, donde la monarquía forma parte de la estructura constitucional del Estado, la institución de Tooro tiene principalmente un carácter cultural, tradicional y simbólico.
La causa de la muerte de Oyo Nyimba todavía no fue informada oficialmente. La familia real tampoco precisó el hospital en el que falleció. Sin embargo, distintos medios habían señalado que el rey padecía cáncer y que recibía tratamiento en Estados Unidos.
Desde el Reino de Tooro anticiparon que próximamente se dará a conocer un comunicado con más información sobre los funerales y el período de duelo. El primer ministro del reino comunicó el fallecimiento con un mensaje de profundo pesar y destacó la magnitud de la pérdida para la familia real y la población de Tooro.
Así, dos monarquías despidieron a sus soberanos prácticamente al mismo tiempo. Harald V deja el recuerdo de un reinado de 35 años en Noruega, marcado por su perfil cercano y su pasión por la vela, mientras que Oyo Nyimba deja una historia excepcional: fue coronado siendo un niño y murió a los 34 años después de casi tres décadas como rey de Tooro.