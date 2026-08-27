Ya son más de 390 los muertos por la inundación impactante en Nepal y el Tíbet

Inundaciones en Nepal y el Tíbet: los mensajes del Papa y el Dalai Lama

El Papa León XIV se mostró “profundamente entristecido” por la situación en Nepal y Tíbet, según un comunicado del Vaticano. “Su Santidad se sintió profundamente entristecido al conocer la pérdida de vidas humanas y la devastación causada por las inundaciones repentinas en Nepal”, indicó el texto, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El Pontífice “expresa sus más sinceras condolencias a las familias en duelo” y reza “por el personal de emergencia que participa en las operaciones de rescate”, agregó el comunicado difundido por la Santa Sede.

Por su parte, el líder espiritual budista, Dalai Lama, manifestó su solidaridad con las víctimas de las inundaciones. “Rezo por todos aquellos que han perdido la vida y ofrezco mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y a todos los afectados por esta tragedia”, comentó.

“Dado que esta región también ha sufrido calamidades en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores. Espero que se tomen las medidas de seguimiento adecuadas, siempre que sea posible, para ayudar a garantizar que este tipo de desastres no se repitan”, añadió.