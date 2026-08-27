Ya son más de 390 los muertos por la inundación impactante en Nepal y el Tíbet

La cifra fue confirmada en el último balance oficial. Además, siguen las tareas de búsqueda de desaparecidos, la mayoría de ellos turistas. Los mensajes del Papa León XIV y el Dalai Lama a las víctimas de la catástrofe.
Al menos 392 personas murieron por la inundación impactante que azotó la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet y más de 1.300 permanecen desaparecidas, según el último balance oficial difundido este jueves. Las tareas de búsqueda y rescate continúan después de la catástrofe.
La policía nepalí informó que se habían recuperado 389 cadáveres. Asimismo, fueron rescatados unos 460 habitantes heridos. Al otro lado de la frontera, en la región china del Tíbet, la agencia estatal de noticias Xinhua confirmó la muerte de tres personas y señaló que otras 558 siguen desaparecidas, citando a funcionarios locales.
De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal, al menos 826 personas -entre ellas 579 turistas, de los cuales 476 son extranjeros- seguían desaparecidas hasta esta mañana. El número de desaparecidos fluctuó de manera significativa a medida que se intensificaban las labores de búsqueda. La Junta de Turismo local informó que entre los desaparecidos figuraban 63 estadounidenses.
Las inundaciones, captadas en imágenes impresionantes de video, se produjeron el miércoles en el distrito norteño de Rasuwa, en la frontera con el Tíbet. Allí, anegaron zonas a lo largo del río Lhende Khola, sepultando edificaciones y dañando puentes y rutas.
El Papa León XIV se mostró “profundamente entristecido” por la situación en Nepal y Tíbet, según un comunicado del Vaticano. “Su Santidad se sintió profundamente entristecido al conocer la pérdida de vidas humanas y la devastación causada por las inundaciones repentinas en Nepal”, indicó el texto, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
El Pontífice “expresa sus más sinceras condolencias a las familias en duelo” y reza “por el personal de emergencia que participa en las operaciones de rescate”, agregó el comunicado difundido por la Santa Sede.
Por su parte, el líder espiritual budista, Dalai Lama, manifestó su solidaridad con las víctimas de las inundaciones. “Rezo por todos aquellos que han perdido la vida y ofrezco mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y a todos los afectados por esta tragedia”, comentó.
“Dado que esta región también ha sufrido calamidades en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores. Espero que se tomen las medidas de seguimiento adecuadas, siempre que sea posible, para ayudar a garantizar que este tipo de desastres no se repitan”, añadió.
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