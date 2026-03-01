Irán: designan a un acusado por el atentado a la AMIA al frente de la Guardia Revolucionaria

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produjo en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, que falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

Vahidi lideraba la al-Quds, la brigada expedicionaria internacional de la Guardia cuando se atentó contra la mutual judía. Ahmad Vahidi tiene pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán.

Además de confirmarse el fallecimiento de su líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, el régimen ratificó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En este escenario de crisis institucional, la designación de Vahidi reafirma la línea dura del organismo castrense, a pesar de las alertas rojas que pesan sobre su figura por delitos de terrorismo internacional.

Atentado AMIA Fallo Juicio En Ausencia Daniel Rafecas.jpg El ataque terrorista a la sede de la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994: dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

Vahidi integra desde 2007 la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman, fallecido en 2015, lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado.