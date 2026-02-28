El Gobierno elevó el nivel de seguridad en el país por el conflicto en Medio Oriente

Según el comunicado oficial, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles, la infraestructura crítica y la comunidad judía, con el fin de “garantizar la integridad, la vida y la libertad” de los habitantes. También se reforzará la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras.

El Gobierno instruyó a la cartera de Seguridad a fortalecer de modo preventivo los dispositivos de protección en puntos considerados estratégicos. El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales.

Por disposición presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos internacionales, en cooperación con agencias extranjeras, para detectar posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

En paralelo, se activó el protocolo de alerta en fronteras. La medida implica un refuerzo en los controles de ingreso y egreso al país, mayor trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas sensibles.

iranexplosiones Diversos ataques fueron lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El comunicado oficial enmarca la decisión en los “hechos de público conocimiento” ocurridos en Medio Oriente y subraya que el Ejecutivo adoptará todas las medidas necesarias ante un escenario internacional de alta tensión.

La resolución se produce en un contexto de alineamiento diplomático del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos. La administración de Milei adhirió al Board of Peace promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, una alianza orientada a incidir en el escenario internacional.

Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo central es preservar el orden constitucional y prevenir cualquier impacto local derivado de la crisis externa. El nivel de alerta alto supone un estado de vigilancia reforzada sin alterar el funcionamiento institucional ni las actividades habituales, aunque con mayores controles y presencia de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.