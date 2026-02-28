La Cancillería respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán

En el texto, el Gobierno sostuvo que las acciones están orientadas a neutralizar la amenaza que, a su criterio, el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional y la seguridad regional. Según indicó, el objetivo es consolidar un marco de paz y seguridad duradera.

La declaración señala que, pese a reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no desmanteló completamente su programa nuclear ni cesó actividades sensibles de enriquecimiento. También cuestiona el respaldo iraní a actores armados no estatales que operan en distintos países de la región.

Embed Nuestro comunicado sobre la situación en Medio Oriente: pic.twitter.com/u3fODuvxO5 — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026

Para la administración argentina, esa conducta configura una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales. En ese marco, el comunicado enfatiza la necesidad de sostener el régimen de no proliferación como herramienta central para evitar una escalada mayor.

El canciller Pablo Quirno manifestó además que la Argentina condena los ataques atribuidos a Irán contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita y Kuwait, así como contra instalaciones y personal de Estados Unidos en la región.

Pablo Quirno

Al mismo tiempo, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo iraní que, según el comunicado, ha reclamado durante años vivir en libertad. En esa línea, volvió a mencionar el atentado perpetrado por Hezbollah contra la AMIA en 1994 como antecedente de la amenaza del terrorismo internacional.

La Cancillería informó que mantiene coordinación permanente con la red consular y que se encuentra en contacto con ciudadanos argentinos en la zona para asistirlos ante cualquier eventualidad derivada del conflicto.

El posicionamiento oficial se inscribe en el alineamiento diplomático que la administración argentina viene sosteniendo en relación con Estados Unidos e Israel, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de impacto global en materia de seguridad y energía.