Irán eligió al sucesor de Alí Jamenei, pero mantiene su identidad en secreto

El órgano clerical encargado de elegir a la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica confirmó que la votación ya se realizó y que el sucesor fue elegido. De todos modos, el nombre del nuevo líder aún no fue comunicado públicamente.

“Se hizo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según citó la agencia de noticias iraní Mehr.

El propio Alamolhoda explicó que la secretaría del organismo será la encargada de revelar la identidad del nuevo líder en las próximas horas. Otros integrantes del cuerpo también ratificaron que la decisión ya fue tomada, y uno de ellos insinuó que Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, podría ocupar el cargo.

ayatola1 El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió en uno de los ataques realizados por EE.UU. e Israel.

Advertencias de Israel al nuevo líder supremo

Mientras Irán se prepara para anunciar de manera oficial a su nueva máxima autoridad, Israel lanzó este domingo una dura advertencia contra el futuro jefe del país y contra los miembros del órgano que lo designó. Las autoridades israelíes aseguraron que sus fuerzas no dudarán en atacar al nuevo líder supremo ni a los integrantes de la Asamblea de Expertos si consideran que representan una amenaza.

La advertencia se produjo en un contexto de intensificación de los ataques. En las últimas horas se registraron nuevas operaciones militares que incluyeron bombardeos contra depósitos de petróleo en Teherán y plantas desalinizadoras, además de un ataque contra un hotel en el centro de Beirut que tenía como objetivo a presuntos comandantes iraníes. Las ofensivas dejaron nuevas víctimas y daños en infraestructura estratégica, mientras el conflicto ya entró en su noveno día.

Irán: la Guardia Revolucionaria promete intensificar sus ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán intensificará en las próximas horas sus ataques contra EE.UU. e Israel tras denunciar un "aumento de la barbarie" provocada por los bombardeos de ambos países contra la república islámica.

En comentarios a la agencia semioficial iraní Fars, un alto cargo de la Guardia, bajo condición de anonimato, adelantó que los ataques con misiles se duplicarán en las próximas horas, acompañados de otro incremento adicional de lanzamientos de drones explosivos.

"Para contrarrestar la brutalidad de Trump y la Casa Blanca, la Guardia Revolucionaria aumentará el volumen de sus operaciones con drones en un 20%. El uso de misiles superpesados y estratégicos también se duplicará y aumentará en un 100%", comentó.