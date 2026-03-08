Mojtaba Jamenei fue nombrado nuevo líder supremo de Irán

El nombramiento fue anunciado por la televisión estatal iraní luego de que la Asamblea de Expertos -un órgano integrado por 88 clérigos encargado de elegir a la máxima autoridad religiosa y política del país- confirmara su designación.

“El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, señaló el organismo en un comunicado difundido por los medios oficiales.

El tercer líder supremo

La decisión marca una virtual sucesión dinástica en la cúpula del poder iraní. Mojtaba Jamenei se convierte así en el tercer líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979, iniciada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien gobernó hasta su muerte en 1989 y fue sucedido por Alí Jamenei.

La designación llega en un momento de extrema tensión para el país, que atraviesa una guerra abierta con Estados Unidos e Israel y enfrenta lo que autoridades iraníes describen como una amenaza existencial para la República Islámica.

El nuevo líder supremo tendrá ahora la autoridad máxima sobre las decisiones políticas, militares y religiosas del país. Entre otras funciones, controla directamente a la poderosa Guardia Revolucionaria, la fuerza militar más influyente de Irán y pieza clave en la estrategia de guerra.

Aunque Mojtaba Jamenei nunca ocupó formalmente un cargo gubernamental ni fue elegido en elecciones públicas, desde hace años era considerado uno de los principales aspirantes a suceder a su padre.

De perfil reservado y con escasas apariciones públicas, el nuevo líder supremo es visto por analistas como una figura central dentro del entramado de poder del régimen. En particular, se lo menciona como un nexo entre las distintas facciones conservadoras que dominan la política iraní.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei nació en 1969 en la ciudad de Mashhad y es el segundo hijo del ayatolá Alí Jamenei. Durante su juventud combatió en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y posteriormente se convirtió en clérigo chiita, aunque sin alcanzar los rangos más altos dentro de la jerarquía religiosa.

A pesar de ese perfil formalmente secundario, el nuevo líder supremo mantuvo durante años una fuerte influencia en los círculos de poder, particularmente en la Guardia Revolucionaria y en el aparato político y de seguridad del país.

hijo

Sus críticos, especialmente en la oposición iraní en el exilio, lo señalan como una figura clave en la represión de protestas internas. En particular, lo acusan de haber tenido un rol relevante en la represión de las manifestaciones que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009.

También se lo vincula con el liderazgo del Basij, una milicia paramilitar subordinada a la Guardia Revolucionaria que suele intervenir para controlar protestas y perseguir a opositores.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei había sido anticipado en los últimos días por medios opositores iraníes. El portal Iran International, con sede en Londres, aseguró que la decisión de la Asamblea de Expertos fue tomada bajo presión de la Guardia Revolucionaria, la organización militar más poderosa del país.

El anuncio oficial se produce además en medio de fuertes tensiones con Estados Unidos. Poco antes de conocerse la designación, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de Washington.

Según informes difundidos por la prensa israelí, la guerra ya golpeó de manera directa a la familia del nuevo líder. Su esposa, Zahra Haddad-Adel, y uno de sus hijos habrían muerto en el ataque aéreo que mató a Alí Jamenei al inicio del conflicto.

Con su llegada al poder, Mojtaba Jamenei deberá conducir al país en uno de los momentos más críticos de la historia de la República Islámica, marcado por la guerra, la presión internacional y una creciente inestabilidad interna.