Israel bombardea hospitales y escuelas en Irán: mataron a 185 estudiantes y profesores

Mientras Teherán busca un sucesor para Jamenei, el gobierno israelí atacó escuelas y hospitales y dejó muchos muertos. El ministro de Educación iraní expresó que es una violación de convenciones, compromisos y leyes internacionales y que debería quedar registrado en la historia.

La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, denominada "Furia Épica", entró este miércoles en su quinto día con una nueva y masiva oleada de ataques sobre territorio iraní. La madrugada estuvo marcada por bombardeos estratégicos de la Fuerza Aérea Israelí contra centros de mando gubernamentales, sistemas de defensa aérea e infraestructura de seguridad interna en Teherán.

El ministro de Defensa de Irán expresó que “cualquier líder elegido será un objetivo inequívoco a eliminar”.

Según informó la agencia oficial IRNA, los bombardeos alcanzaron escuelas, hospitales y centros de socorro. El ministro de Educación iraní, Alireza Kazemi, denunció la muerte de 185 estudiantes y profesores, además de la destrucción de al menos 20 establecimientos educativos. Kazemi calificó estas acciones como una violación de convenciones, compromisos y leyes internacionales y que debería quedar registrado en la historia.

En el plano militar, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron un "hito histórico": el derribo de un avión de combate iraní YAK-130 sobre la capital. Se trata de la primera vez que un modelo de este tipo es destruido en combate en todo el mundo y representa el primer derribo aire-aire de Israel desde 1985. Aunque medios locales iraníes afirmaron haber derribado una aeronave israelí, no hay una confirmación oficial.

Mientras la Asamblea de Expertos analiza candidatos, entre ellos Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder, Israel lanzó un ataque directo contra el edificio de dicha Asamblea. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que cualquier sucesor elegido por el régimen será un "objetivo inequívoco a eliminar" añadiendo que el premier Benjamin Netanyahu y él mismo han ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel "preparar y utilizar todos los medios necesarios para ejecutar esta misión".

Por su parte, la región sigue bajo fuego: Arabia Saudita informó la interceptación de diez drones y dos misiles de crucero que intentaron ingresar a su espacio aéreo en las últimas horas.

