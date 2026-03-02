Conflicto en Medio Oriente: cómo impacta en la economía argentina

En este contexto de conflicto, el valor del barril de crudo aumentó en los mercados internacionales casi US$10, hasta llegar a los US$ 80 el barril, .mientras que en lo que va de 2026, el Brent, la cotización internacional que se toma de referencia, acumula una suba del 30%.

El aumento del petróleo podría reflejarse en la Argentina en la inflación, ya que los mayores costos internacionales pueden llegar a presionar en los valores locales que ya no están regulados.

Argentina produce unos 860.000 barriles diarios y exporta cerca de 300.000. El año pasado, vendió al exterior energía por el equivalente a US$ 11.000 millones, y para este año se proyectaba inicialmente elevar esa cifra hasta los US$14.000 millones.

En el mercado del Gas Natural Licuado (GNL), al que Argentina aspira ingresar en 2027, con precios que se dispararon 45% luego de que Qatar-Energy, la empresa estatal del segundo mayor productor mundial de GNL después de Estados Unidos, anunciara la suspensión de su producción tras ataques militares contra sus instalaciones en Ras Laffan y Mesaieed.

Durante los últimos ocho años, el valor promedio, para llenar un tanque de nafta fue de $ 113.568.

En tanto, en el sector financiero, los mercados globales arrancaron a la baja y en Nueva York, los ADRs cotizaron sin una tendencia definida . En lo que se refiere a los bonos de renta fija, la tasa de Riesgo País retrocedió hasta los 570 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval cambió de tendencia varias veces en el día. Así, la acción que más subió fue la de Metrogas con el 2,6% pero la que más retrocedió resultó la del Grupo Supervielle con el 6,2%.

El dólar oficial minorista bajó $5 con respecto al cierre del viernes y operó a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), cotizó a $1.426,71 para la venta, 0,6% por debajo de la última jornada hábil.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.392, con una baja del 0,7% con respecto al viernes.

El dólar libre cerró sin cambios a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta en la City porteña. El dólar CCL cotizó a $1.463,22, con una baja del 0,40%, al tiempo que el MEP cerró a $1.418,82, con un descenso cercano al0,25%%.