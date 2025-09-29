Benjamin Netanyahu vio a Donald Trump en la Casa Blanca y apoyó el plan de paz en Gaza

"Apoyo tu plan para poner fin a la guerra en Gaza, (puesto) que logra nuestros objetivos bélicos: traerá de vuelta a los rehenes, desmantelará la capacidad militar y política de Hamás, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel (...). Israel y Estados Unidos pueden cambiar la faz de Medio Oriente, y hoy tengo la esperanza de que su plan lo consiga de nuevo y pronto", aseguró Netanyahu en una conferencia de prensa conjunta desde Washington.

Netanyahu consideró que dieron "un paso crucial tanto para poner fin a la guerra en Gaza como para sentar las bases para un avance drástico de la paz en Medio Oriente". "Presidente, cuando nuestros dos países se unen, logramos lo imposible", alardeó, en referencia a los ataques contra objetivos del programa nuclear de Irán.

"Ahora, bajo tu liderazgo, damos el siguiente paso para ganar la guerra y consolidar la paz. Su plan es coherente con los cinco puntos que mi gobierno estableció para el fin de la guerra y el día después de Hamás", manifestó durante su intervención, en la que agradeció a Trump su "disposición a dirigir el organismo" internacional "encargado del desarme completo de Hamás y la desmilitarización de Gaza", a pesar de que "tiene muchas cosas que hacer".

En el caso de que Hamás no se sume a este planteamiento, o que digan sumarse "y luego hagan todo lo posible para contrarrestarlo, Israel terminará el trabajo por sí mismo", advirtió el primer ministro. "Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero estos objetivos deben lograrse, porque no libramos esta horrible batalla, sacrificamos a nuestros mejores jóvenes para que Hamás se quede en Gaza y nos amenace una y otra vez", sostuvo.

gazaplandepaz2 Donald Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca

Así, consideró que, como el plan de Trump incluye una retirada parcial de las tropas israelíes a la zona fronteriza "en función del grado de desmilitarización" de las milicias palestinas, Israel está "dando a todos la oportunidad de que esto se haga de forma pacífica, algo que permitirá alcanzar todos" sus "objetivos bélicos sin más derramamiento de sangre".

En cuanto a la exclusión de la Autoridad Palestina de cara a gobernar la Franja, dejó en claro que esta requiere "una transformación fundamental, genuina y duradera", que realmente se trata de una "transformación milagrosa". A cambio, el plan de Trump, defendió Netanyahu, "ofrece un camino práctico y realista para Gaza en los próximos años", que no será administrada ni por Hamás, ni por la Autoridad Palestina, "sino por quienes están comprometidos con una paz genuina con Israel".