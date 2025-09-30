Filipinas: fuerte sismo, muertos, heridos y evacuaciones por riesgo de tsunami

Como resultado del terremoto, hay varios fallecidos, informó el diario The Philippine Star. El Gobierno local de Medellín reportó un muerto y varios heridos, señala la publicación. Mientras tanto, en San Remigio, se confirmó la muerte de un niño tras derrumbarse y caerle encima un muro de su casa.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 11 kilómetros de Calape, municipio perteneciente a la provincia de Bohol. El temblor se registró en el océano Pacífico alrededor de las 22:00 (hora local).

Alerta de tsunami

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió una alerta de tsunami de nivel naranja para las provincias de Leyte, Biliran y Cebú. Se recomendó a la población evitar las costas y evacuar hacia zonas altas.

Terremoto en FIlipinas M

Las autoridades de Bogo, ciudad ubicada en la isla de Cebú, informaron que comenzaron las labores de rescate y asistencia a los afectados. El sismo se sintió con fuerza en las Islas Bisayas, donde habitan más de medio millón de personas.

Posibles consecuencias

Según los modelos del USGS, un temblor de esta intensidad puede causar daños severos en construcciones precarias y afectar de manera moderada a estructuras convencionales. Los sectores más comprometidos serían el norte de Cebú y Leyte, donde se registraron los temblores más intensos.

Por ahora, las autoridades locales mantienen la vigilancia en toda la zona y llaman a la población a seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan los relevamientos de daños y posibles heridos.