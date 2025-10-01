Donald Trump advierte: cualquier ataque a Qatar, es una amenaza a Estados Unidos

TEl decreto firmado por Trump se produce tras el ataque israelí del 9 de septiembre a Doha (capital de Qatar), lo que escaló la tensión en Medio Oriente.

En ese bombardeo de las fuerzas hebreas -donde murieron cinco integrantes de Hamás y un oficial qatarí- tenía como objetivo a líderes del movimiento palestino, quienes finalmente sobrevivieron.

Netanyahu pidió disculpas

El primer ministro Benjamín Netanyahu, líder de Israel, llamó este lunes al jefe de gobierno qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, para expresar su pesar por la muerte del oficial qatarí. Según fuentes oficiales, la conversación incluyó una disculpa formal por lo ocurrido, aunque no frenó la tensión creciente en la región.

Escalada en Medio Oriente

Con este gesto, Trump no solo busca respaldar a un aliado estratégico, sino también marcar un límite a futuras ofensivas en la zona. Para muchos analistas, la medida podría aumentar la tensión en Medio Oriente, donde la influencia de Washington y Tel Aviv sigue siendo determinante.