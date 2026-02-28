La respuesta de Irán: bombardeó bases de EE.UU. en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", señaló la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", agregó.

El comunicado tuvo lugar después de que la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, confirmara el comienzo de este ataque contra Bahréin en respuesta a la operación conjunta desencadenada por Estados Unidos e Israel contra sus centros de poder en Teherán y otras partes del país.

Bahréin se limitó a informar que "los ataques contra sitios e instalaciones dentro de las fronteras del Reino fueron lanzados desde fuera de su territorio, en flagrante violación de la soberanía y la seguridad del Reino. "Las autoridades militares y de seguridad competentes comenzaron inmediatamente a aplicar los planes de emergencia aprobados y a tomar las medidas necesarias", sumó el comunicado de BNA.

En ese contexto, el Gobierno de Bahréin condenó "estos traicioneros ataques, que representan una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", y subrayó que "se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios".

Por su parte, Qatar también denunció ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados. "El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar", explicó en un comunicado.

En tanto, residentes de la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi, dijeron haber escuchado fuertes explosiones después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, que prometió represalias. Dos habitantes reportaron los estallidos en la capital emiratí, que alberga una base militar norteamericana.

Poco antes, Emiratos Árabes había anunciado el cierre de su espacio aéreo “temporal y parcialmente” como medida de precaución excepcional.