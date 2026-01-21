Japón: Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro Shinzo Abe

Los fiscales habían reclamado la condena a prisión perpetua al considerar el ataque como “un crimen sin precedentes en la historia de la posguerra del país”. Abe fue asesinado el 8 de julio de 2022 mientras pronunciaba un discurso electoral al aire libre en la ciudad de Nara, en respaldo a un candidato del Partido Liberal Democrático, cuando Yamagami le disparó con un arma de fuego de fabricación casera. El agresor fue detenido en el lugar.

Durante el juicio, Yamagami, de 45 años, reconoció su responsabilidad en el asesinato y explicó que actuó por odio hacia la Iglesia de la Reunificación. Según declaró, su familia quedó arruinada por las donaciones realizadas por su madre a ese grupo religioso, al que él creía estrechamente vinculado con Abe y otros dirigentes políticos japoneses.

Tetsuya Yamagami Tetsuya Yamagami, de 41 años, admitió haber disparado a Abe. (Foto: CNN)

La defensa argumentó que el acusado era una víctima de ese grupo religioso y que su situación personal “trágica” fue determinante en la decisión de cometer el crimen, por lo que pidió una condena sensiblemente menor. Sin embargo, el tribunal dio lugar al planteo de la fiscalía y dictó la pena máxima.

Tras el atentado, el Gobierno japonés inició una investigación sobre la Iglesia de la Reunificación por presuntas prácticas de recaudación abusivas. Como resultado, la Corte del Distrito de Tokio ordenó su disolución y le retiró los beneficios fiscales que tenía como organización religiosa.