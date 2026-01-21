Milei expuso su plan económico ante banqueros y empresarios

La comitiva presidencial llegó el martes al mediodía y desarrollará una serie de actividades hasta el jueves, cuando regresará a la Argentina. Este miércoles, Milei se reunió brevemente con Parmelin en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters y luego intervino ante CEO’s internacionales en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

Entre los asistentes a los encuentros con autoridades financieras estuvieron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el presidente de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

La actividad central de su visita será este miércoles a las 11.45 (hora argentina), con su discurso en el Foro Económico, que se desarrolla hasta el 23 de enero bajo el lema “El espíritu del diálogo”. La Casa Rosada espera que las declaraciones del presidente tengan repercusión internacional.

El jueves a las 10.30, Milei participará en la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un organismo destinado a promover la paz global, con especial atención a la Franja de Gaza. Argentina fue uno de los primeros países invitados a este encuentro.

La agenda de cierre incluye entrevistas con Bloomberg y The Economist, antes de emprender el regreso en un vuelo especial, previsto para las 18 locales (14 en Argentina), con arribo al país el viernes 23 a las 6.