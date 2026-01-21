Video viral: Incendiaron la estatua de Cristiano Ronaldo

Quien grabó el incendio vertió previamente un líquido inflamable sobre la estatua, la prendió fuego con un encendedor y luego se movió alrededor de las llamas mientras se registraba en video. La grabación fue compartida en plataformas sociales y se volvió tendencia en cuestión de horas.

A estátua de Cristiano Ronaldo, localizada em frente ao Museu CR7 na Ilha da Madeira, em Portugal, foi incendiada. A informação foi divulgada pelo jornal português Record.



O próprio autor do ataque filmou a ação criminosa e publicou o vídeo em sua conta pessoal no Instagram.… pic.twitter.com/2l3CGVANd7 — O Bairrista (@O_Bairrista) January 20, 2026

La figura de bronce fue instalada en 2014 junto al museo dedicado al jugador, que recoge parte de su trayectoria deportiva, incluidos logros, premios y camisetas históricas. Este tipo de actos no había sido registrado en los últimos años.

Cristiano-Ronaldo-statue-e1769005854203 La estatua de Cristiano Ronaldo en Madeira fue inaugurada el 21 de diciembre de 2014 frente al Museo CR7 en Funchal.

La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Madeira informó que logró identificar al responsable del incendio, y que lo interceptó poco después del hecho. En algunos reportes se menciona que fue trasladado para evaluación médica, aunque se mantiene la investigación para determinar las sanciones aplicables.

El monumento, además de ser un punto turístico, representa un homenaje a la carrera de Ronaldo, reconocido mundialmente por sus títulos con clubes europeos, su rol en la selección de Portugal y su rendimiento en el fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo gana más de 300 millones de dólares por año

En cuanto a su situación contractual, Cristiano Ronaldo renovó con el club Al Nassr de Arabia Saudita en 2025, con un monto que, según estimaciones de medios especializados, supera los 600 millones de dólares por dos años, incluyendo salario, bonificaciones por goles y asistencia, además de otros beneficios económicos.

Este contrato lo ubica entre los jugadores mejor pagos del planeta y contribuye a su creciente patrimonio personal, acompañado por acuerdos de patrocinio y negocios externos a las canchas.