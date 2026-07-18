Khamenei desafió a EE.UU. y lanzó una fuerte advertencia

Desde entonces, Estados Unidos reanudó los bombardeos sobre objetivos iraníes y restableció el bloqueo naval, mientras que Irán volvió a declarar cerrado el estratégico paso marítimo por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

En ese contexto, Khamenei lanzó una amenaza directa a Washington.

"Si el enemigo estadounidense insiste en buscar la guerra y asumir sus consecuencias, debe saber que la nación iraní y el eje de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", afirmó, en referencia a aliados regionales como Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen.

El líder iraní también llamó a preservar la unidad nacional y exhortó a la población a evitar divisiones internas frente a lo que definió como un "enemigo estadounidense criminal y astuto".

Sin apariciones públicas

Horas antes, una fuente oficial iraní informó a la agencia rusa TASS que Khamenei no volverá a realizar apariciones públicas hasta que disminuya la tensión con Estados Unidos e Israel.

"Por motivos de seguridad su excelencia no reaparecerá en público próximamente. El Gobierno espera a que la situación se normalice", indicó la fuente.

Según esa versión, el líder permanece resguardado desde el asesinato de su padre y antecesor, el ayatolá Alí Khamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero durante el actual conflicto. De hecho, no asistió a los funerales públicos del exlíder, aunque sí participaron sus hermanos.

La misma fuente señaló que el primer encuentro internacional de Khamenei podría producirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, uno de los principales aliados de Teherán. Moscú también criticó la decisión estadounidense de retomar los ataques sobre Irán y consideró que ello cerró cualquier posibilidad de que el memorando alcanzado en junio permitiera avanzar hacia una solución diplomática.

Washington confirmó militares heridos

Mientras tanto, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó que 13 militares estadounidenses resultaron heridos durante la última semana en distintos ataques registrados en Medio Oriente.

La fuerza desmintió además las afirmaciones iraníes sobre la supuesta captura y muerte de soldados estadounidenses durante un ataque contra una base en Siria, asegurando que ese episodio nunca ocurrió.

No obstante, funcionarios estadounidenses citados por CBS News revelaron que Irán atacó al menos dos bases militares ubicadas en Jordania, utilizadas habitualmente por la aviación norteamericana. Los impactos dejaron varios militares heridos, aunque no se registraron fallecidos.

De acuerdo con el diario The Hill, desde el inicio del conflicto murieron 14 militares estadounidenses y más de 400 resultaron heridos, cifras que reflejan el creciente costo humano de la confrontación.

Dura condena de los países del Golfo

La escalada también generó una fuerte reacción del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.

El bloque calificó los ataques iraníes contra infraestructura civil en Baréin, Kuwait y Jordania como "crímenes de guerra" y exigió que Teherán responda ante la comunidad internacional.

El secretario general del organismo, Jassim al Budaiwi, denunció que los bombardeos dejaron trabajadores civiles heridos, provocaron daños en instalaciones energéticas y afectaron una planta desalinizadora en Kuwait.

Asimismo, sostuvo que las acciones iraníes constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de representar un nuevo intento de desestabilizar la seguridad regional.

El CCG respaldó el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía e integridad territorial, mientras el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel amenaza con ampliar aún más el escenario de confrontación en Medio Oriente.